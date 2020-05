Genova – Una richiesta di intervento lanciata con la App YouPol della Polizia di Stato e la volante interviene in tempo reale risolvendo il problema.

L’episodio è avvenuto ieri notte nel centro storico genovese dove alcuni residenti della zona di via della Maddalena hanno notato la presenza di persone assembrate e “sospette” davanti ad un locale della zona ed hanno contattato la polizia tramite la App.

In pochi minuti sul posto si è precipitata una volante e l’assembramento si è sciolto velocemente e le persone sospette si sono allontanate in fretta e furia.

YOUPOL è la App che permette al cittadino di segnalare episodi di microcriminalità, bullismo, violenza domestica e di spaccio.