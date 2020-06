Genova – Nascondevano un chilogrammo di cocaina purissima all’interno del loro locale in piazza Rossetti i due fratelli di origini albanesi arrestati dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Genova, insieme ad altre due persone.

Le indagini dei militari sono partite dalle segnalazioni di alcuni residenti della zona che denunciavano la presenza di “strane” persone nel locale e l’apertura anche sino a tardi del locale pur in assenza di un grosso via vai di clienti.

I carabinieri hanno posto sotto controllo la zona arrivando ad individuare uno scambio di soldi/droga tra un corriere residente nell’alessandrino e i titolari del locale.

Nella perquisizione effettuata nel locale è stata trovata cocaina purissima per un peso complessivo di circa un chilogrammo.