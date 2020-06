Genova – Incidente sul lavoro negli stabilimenti dell’ex Ilva a Cornigliano.

Questa mattina un operaio manutentore esperto è rimasto ferito a una mano, schiacciata all’interno di una macchina.

L’uomo, immediatamente soccorso, è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale San Martino dove si trova ricoverato.

Rischia di perdere due falangi.

L’incidente ha suscitato le reazioni dei sindacati.

“Riteniamo assolutamente intollerabile che possano ancora avvenire episodi gravi come quello accorso a un operaio in ArcelorMittal questa mattina – hanno dichiarato Alessandro Vella e Nicola Appice, segretario generale e delegato RSU della Fim Cisl Liguria – Non bisogna mai abbassare la guardia: il tema della sicurezza sul posto di lavoro deve essere sempre messo al primo posto, anche e soprattutto in quelle realtà dove è più alto il rischio di incidenti”.