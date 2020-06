Genova – Ha molestato una 20enne il giovane stalker arrestato dagli agenti della Polizia Locale nel centro storico di Genova ieri sera.

L’uomo, un ghanese di vent’anni con diversi precedenti, era stato denunciato più volte da un’artigiana alimentare della zona e in diverse occasioni era stato sorpreso dalle forze dell’ordine a non osservare il divieto di avvicinamento all’attività della donna deciso dal giudice.

Il ventenne, pusher nei vicoli, nei giorni scorsi era stato segnalato per la pericolosità sociale: era stato infatti trovato in via dei Giustiniani, nella movida, a dare fastidio ai passanti, a molestare altre donne tra cui la ventenne che ieri si è rivolta agli agenti della Locale.

La ragazza, ossessionata dal giovane che continua a seguirla e pararsi davanti a lei, è riuscita a raggiungere gli uomini della Locale che si trovavano in piazza Banchi per i controlli antidroga con le unità cinofile della Guardia di Finanza.

Ieri la polizia locale del reparto Sicurezza Urbana ha arrestato l’uomo che stalkerizzava da tempo diverse donne in centro storico, rendendole vittime di atti persecutori.

La ventenne, appena accortasi della presenza degli agenti, è corsa da loro a chiedere aiuto perché un’altra volta il cittadino straniero la stava seguendo, tentando di avvicinarsi a lei.

Il ghanese è stato raggiunto dagli agenti e fermato.

La giovane ha presentato una dettagliata denuncia dei fatti che, in aggiunta a tutti gli episodi precedenti e a una lunga serie di segnalazioni a proposito del comportamento dell’uomo, ha fatto scattare il “Codice rosso” a tutela delle vittime della violenza di genere e ha consentito di arrestare il ventenne, accusato di atti persecutori.

L’uomo è stato trasferito in serata nel carcere di Marassi, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.