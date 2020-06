Genova – I volontari di Genova Cleaner sfidano il caldo torrido e ripuliscono la zona del Righi raccogliendo ben 14 sacchi della spazzatura.

Sole e caldo soffocante non fermano i ragazzi del gruppo di volontari che oggi si è dato appuntamento nel quartiere di Castelletto ed ha ripulito una zona del Parco del Righi, sulle alture della città.

“14 sacchi di spazzatura raccolti in questa piccola spedizione da un contenuto gruppo di cleaners in circa un’ora e mezza – scrivono i volontari – Abbiamo inoltre raccolto un televisore, due ruote, un materasso e la carcassa di un motorino.

Ringraziamo #maruzzellaofficial per averci fornito il materiale necessario ad effettuare le nostre spedizioni e attendiamo con ansia di poter effettuare le pulizie in spiaggia che abbiamo in programma di fare insieme a loro!”