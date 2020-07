Genova – Un video che mostra un camion dal quale escono diversi clandestini che si gettano dal tetto, circola sul web scatenando polemiche e reazioni diverse.

Secondo il Comitato Autostrade Sicure si tratterebbe di un autoarticolato che percorreva il bivio di raccordo tra la A10 Genova – Ventimiglia e la A26 Voltri – Gravellona Toce.

Una scena ripresa da un altro mezzo che seguiva quello dal quale, complice il rallentamento per la coda, escono uno dopo l’altro diversi giovani che sembrerebbero viaggiare clandestinamente nel camion.

La scena è stata ripresa e diffusa sui social.

L’episodio sarebbe avvenuto ieri, martedì 30 giugno e non sarebbe passato inosservato visto che una pattuglia della polizia stradale avrebbe individuato i clandestini e fermato il conducente del mezzo che, al momento, risulterebbe ignaro di quanto avveniva nel retro del camion.

Indagini in corso per chiarire la vicenda.