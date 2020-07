Genova – Riprendono i lavori per la passerella pedonale (sovrappasso) che permetterà di scavalcare l’imbocco della Guido Rossa e raggiungere il capolinea dei bus e la stazione di Cornigliano.

La struttura sta prendendo forma e sarà operativa nelle prossime settimane, dopo lo stop causato dal lockdown che ha portato qualche ritardo.

La piccola infrastruttura di metallo permetterà ai pedoni l’attraversamento, in sovrappasso, della rampa di accesso alla strada Guido Rossa proveniente da via Siffredi, collegando così l’area in piazza Savio in corrispondenza dei capolinea bus a quella posta in adiacenza alla stazione di Genova Cornigliano.

Al termine dei lavori, grazie al passaggio sopraelevato, potrà dunque essere eliminato il semaforo pedonale che attualmente è posto all’imbocco della rampa di accesso alla Strada a mare, evitare l’attraversamento, separando in tal modo il flusso veicolare da quello pedonale, creando per tutti una situazione di maggior sicurezza.