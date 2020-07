Genova – Sei guariti e otto nuovi casi, con l’incremento degli attualmente positivi.

Sono i dati della diffusione del Coronavirus in Liguria.

Per la prima volta da settimane, il numero dei pazienti attualmente positivi segna un aumento di due unità per un totale di 1.288 casi.

Sale il numero dei pazienti ricoverati in ospedale, cinque in più nelle ultime 24 ore per un totale di 46 casi, di cui 3 (+1) in Terapia Intensiva.

243 (+1) sono i pazienti in isolamento domiciliare mentre il numero dei guariti fa segnare un +6 per un totale di 7.153 casi.

Nelle ultime 24 ore sono stati individuati altri 8 nuovi positivi, per un totale da inizio emergenza di 9.999 contagiati dal virus.

Per il sesto giorno consecutivo non si registrano decessi legati al Covid-19.

Tamponi = 154.061 (+1.173)

Di seguito i dettagli delle singole Asl: