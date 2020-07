Genova – Riaperta alle ore 8:20 circa la barriera di Genova Ovest in entrata verso Milano tramite l’attivazione di una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta.

Restano chiusi: il tratto compreso tra Bolzaneto e Genova ovest verso Genova e il bivio della A7 da Genova Ovest verso la A12.

Il provvedimento, predisposto in accordo con Polizia Stradale ed Enti locali, è stato adottato dopo le ispezioni condotte questa notte nella galleria Zella a seguito delle quali si sono resi necessari ulteriori approfondimenti.

Al momento si registrano 14 km di coda in A7 tra Ronco Scrivia e Bolzaneto verso Genova e 10 km di coda in A12 Genova Nervi e il bivio con la A7.

Percorsi alternativi: gli utenti che da Genova sono diretti in A12 dovranno raggiungere la stazione di Genova Est tramite viabilità ordinaria.

A chi da Milano è diretto a Genova si consiglia di utilizzare la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

Chi dalla A12 è diretto verso Genova potrà utilizzare le uscite di Genova est sulla stessa A12 oppure di Bolzaneto sulla A7.