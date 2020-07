Genova – E’ prevista entro sabato la riapertura al traffico galleria “Zella”, con conseguente ripristino della viabilità sulla A7 tra Genova Ovest e la A12.

All’interno del fornice sono state eseguite attività di ispezione notturna che hanno rilevato difettosità in alcune porzioni del calcestruzzo. L’intervento di ripristino ha impegnato 20 persone per turno sulle 24 ore. Resterà chiuso invece il tratto da Bolzaneto, in direzione sud, per consentire il completamento degli interventi in corso nella galleria Monte Galletto.