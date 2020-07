Genova – Nuovo picco di contagi in Liguria per l’infezione da coronavirus. Ben 15 i nuovi casi scoperti nelle ultime 24 ore. Un decesso all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.

Dei 15 nuovi casi positivi di oggi 10 sono stati individuati a seguito di attività di tracciamento (tracing) dei contatti, 4 sono stati individuati all’interno del percorso preventivo di sorveglianza delle RSA e 1 è un paziente individuato in setting ospedaliero.

All’Ospedale Villa Scassi si segnala il decesso di una donna di 95 anni, deceduta oggi nel reparto di Medicina. il Covid 19 è stato ritenuto concausa del decesso

Questi i dati diffusi da Alisa e dal Ministero della Salute

TOTALE tamponi effettuati 160.464 1.563

TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti) di cui: 10025 +15

• TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 1211 +53

• TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 8814 -38

TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI con due test negativi e deceduti) 1203 -18

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA

PROVINCIA

SAVONA 81

LA SPEZIA 26

IMPERIA 100

GENOVA 856

Residenti fuori Regione/Estero 49

altro/in fase di verifica 91

TOTALE 1203

Media intensità+Terapia Intensiva Di cui Terapia Intensiva Differenza ospedalizzati da giorno precedente

Ospedalizzati 26 1 -9

ASL1 7 1 0

ASL2 2 0 -1

Ospedale Policlinico San Martino 1 0 -1

Ospedale Evangelico 0 0 0

Ospedale Galliera 0 0 -2

Ospedale Gaslini 0 0 0

ASL3 globale 10 0 -5

ASL 3 Villa Scassi 10 0 -5

ASL 3 Gallino 0 0 0

ASL3 Micone 0 0 0

ASL3 Colletta 0 0 0

ASL4 globale 2 0 0

ASL4 Sestri Levante 2 0 0

ASL4 Lavagna 0 0 0

ASL5 4 0 0

Isolamento domiciliare 238 -5

TOTALE GUARITI (che risultano negativi in due test consecutivi) 7264 33

Deceduti 1558 0

ASL Soggetti in sorveglianza attiva

ASL 1 29

ASL 2 80

ASL 3 166

ASL 4 75

ASL 5 72

Liguria 422