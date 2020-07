Ospedaletti – Dovranno trascorrere i prossimi 15 giorni rigorosamente in casa, in quarantena precauzionale, bambini e familiari che sono venuti in contatto con una maestra di un centro estivo risultata positiva al coronavirus.

E’ successo nella scuola di Ospedaletti dove un’insegnante sottoposta a tampone ha rivelato la sua positività al virus facendo scattare l’emergenza sanitaria nell’istituto dove lavora.

Immediatamente la Asl locale ha diramato un provvedimento restrittivo per tutte le persone che sono entrate in contatto con la maestra ed in particolare per tutti i bambini che frequentavano il centro estivo e per i loro familiari.

Tutte le persone che sono entrate in contatto con l’insegnante dovranno restare obbligatoriamente chiusi in casa, in quarantena, per i prossimi 15 giorni.

Si tratta, evidentemente, di una misura preventiva poiché nessuna delle persone coinvolte mostra segni del contagio e non ci sono segni della malattia. Tuttavia, per evitare che il virus circoli con un potenziale nuovo rischio epidemia, i provvedimenti sanitari devono essere particolarmente restrittivi.

Episodi simili si sono già verificati in Val Roja, sempre nell’Imperiese e nel Principato di Monaco.