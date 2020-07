Genova – Ha approfittato di un momento di distrazione per rubare un cellulare a due ragazzi fermi in Darsena ma la sua fuga è finita con l’arresto da parte degli agenti della Polizia Locale.

E’ accaduto ieri.

L’uomo, un 35enne pluripregiudicato, ha avvicinato due persone sedute su una panchina alla Darsena chiedendo una sigaretta.

Quando uno dei due ragazzi gli ha porto il pacchetto, ha agguantato il cellulare appoggiato sulla panchina stessa ed è scappato.

I due ragazzi si sono immediatamente lanciati all’inseguimento del ladro, rincorrendolo per diversi minuti nella zona, fino a quando gli agenti del reparto Sicurezza Urbana hanno sentito le grida e sono intervenuti fermando il malvivente.

L’uomo è stato trovato con il cellulare, reso poi al proprietario.

A seguito dell’identificazione, gli agenti hanno scoperto che l’uomo, un magrebino, era stato espulso e accompagnato a Casablanca in aereo e non sarebbe dovuto tornare in Italia per nessun motivo prima della fine del 2020.

Questa mattina si è svolto il processo per direttissima che ha convalidato l’arresto e ha deciso il divieto di dimora a Genova.