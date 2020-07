Genova – Intervento dei Vigili del Fuoco nella serata di ieri in un’autorimessa di un palazzo in via Rossetti per un incendio a un motore della serranda principale.

Una notevole quantità di fumo ha iniziato a fuoriuscire dal garage del condominio e ha fatto scattare l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i pompieri di Genova Est che, una volta sul posto, hanno individuato la causa: il motore della serranda principale aveva preso fuoco.

Terminate le operazioni di estinzione dell’incendio, i Vigili del Fuoco hanno provveduto a far evacuare i fumi grazie a dei grossi ventilatori.

L’incendio ha causato danni limitati.