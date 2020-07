Il transito di una perturbazione sulla Pianura Padana determinerà nella giornata di oggi un nuovo peggioramento del tempo anche sulla nostra regione. Da sabato ritorno a condizioni stabili.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 24 luglio 2020

Al mattino rovesci anche a carattere temporalesco interesseranno il levante regionale, mentre altrove troveremo cieli nuvolosi alternati a qualche schiarita.

Dalle ore centrali della giornata sviluppo di forti temporali sull’intero Appennino e sulle Alpi Liguri; sulla costa nuvolosità irregolare con i temporali dell’entroterra in possibile sconfinamento tra Imperiese e Tigullio. In serata fenomeni in graduale esaurimento ovunque.

Venti: al mattino deboli o moderati ciclonici, nel pomeriggio ruoteranno dai quadranti meridionali e in serata rotazione a nord con intensità fino a tesa soprattutto a ponente.

Mari: generalmente mosso.

Temperature: stazionarie nei valori minimi, in calo in quelli massimi.

Costa: min 19/23°C, max 25/28°C.

Interno: min 12/18°C, max 21/25°C.

Sabato 25 luglio 2020

Giornata caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio consueti cumuli sui rilievi dell’entroterra.

Venti: deboli dai quadranti meridionali.

Mari: generalmente poco mosso.

Temperature: in rialzo.

Domenica 26 luglio 2020

In mattinata passaggio di stratificazioni medio-alte, nel corso del pomeriggio ampie schiarite. Temperature stazionarie.