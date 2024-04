Tel Aviv (Israele) – Escalation senza precedenti, nella notte, per il confronto militare tra Iran e Israele, culminato nella notte con il lancio di tre ondate di decine di droni armati verso il confine israeliano da parte delle forze armate iraniane. A seguire il lancio di missili supersonici sempre diretti verso il territorio israeliano.

Dalle portaerei americane e francesi sono partiti caccia che hanno probabilmente intercettato gran parte dei droni e dei missili che infatti hanno provocato “solo” una vittima nel nord di Israele.

Un attacco senza precedenti, quello iraniano, deciso a Teheran dopo l’uccisione di vertici militari iraniani da parte di Israele e al culmine di una escalation che preoccupa il mondo intero per la possibilità che il medio oriente possa infiammarsi a seguito dell’aggressione di Israele alla Palestina dopo l’attacco terroristico del 7 ottobre, con centinaia di morti e ostaggi sequestrati ed ancora nelle mani di terroristi vicini ad Hamas.

Trema il mondo intero e la decisione della Casa Bianca di interrompere per oggi tutte le attività previste e di riunire i vertici militari con il presidente Biden ne sono la prova.