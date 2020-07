Genova – Sono partite questa mattina le operazioni di collaudo statico dell’Elicoidale, la struttura di raccordo tra l’autostrada A7 e il nuovo ponte Genova San Giorgio.

La costruzione aveva mostrato diverse criticità ed era stata sottoposta a importanti controlli e a una serie di interventi di rinforzo.

Gli interventi principali hanno riguardato il ripristino conservativo generale della struttura, attraverso lavori su alcune parti dell’opera come le contro-solette, i traversi e l’interno dei cassoni, oltre che il risanamento delle pile mediante sabbiatura e l’apposizione di protettivi esterni. Sono stati inoltre rinnovati i cordoli per l’installazione delle barriere in posizione più interna per ripristinare la larghezza originaria della carreggiata.

Eseguiti anche interventi di adeguamento alle nuove norme tecniche 2018 e alle recenti linee guida emanate in materia dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.