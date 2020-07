Genova – Inizieranno sabato 1 agosto per terminare il 14 settembre, in Liguria, i saldi estivi 2020.

Le primissime regioni a partire sono state Sicilia e Calabria, seguite qualche giorno fa dalla Campania il 25 luglio, con un cambio di data in corsa, anticipano il via tre regioni: Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Piemonte. Il resto d’Italia attende il primo agosto. Sono i saldi “impazziti” al tempo del covid.

Secondo le stime dell’Ufficio Studi di Confcommercio, quest’anno per l’acquisto di capi scontati ogni famiglia spenderà oltre il 40% in meno, in media 135 euro – meno di 60 euro pro capite – per un valore complessivo intorno ai 2,1 miliardi di euro.

Per Gianni Prazzoli, Presidente Federmoda Confcommercio Genova, “I saldi, seppur imbrigliati dalle restrizioni economiche e dalle mascherine, rappresentano sempre un rito collettivo che, anche in tempi di Covid-19, risponde alle attese dei consumatori, se non altro per trovare il piacere dell’affare e della soddisfazione di un desiderio o per semplice gratificazione dopo un lungo periodo di rinunce”.

“I consumi post lockdown – prosegue Prazzoli – non sono ancora ripartiti, per la situazione generale di incertezza che porta il privato a risparmiare ancora di più. Inoltre la situazione inaccettabile del traffico autostradale nella nostra Regione non aiuta certamante alla ripartenza dell’economi. Per far ripartire il settore dobbiamo trovare sinergie e collaborazioni, anche per permettere ai nostri centri di rivivere e dare maggior fiducia alle persone affinchè acquistino nei negozi di prossimità”

Gli fa eco Manuela Carena, vice Presidente Vicario Federmoda Confcommercio- Si il momento è difficile e incerto ma cerchiamo di lavorare alacremente come Associazione affinchè possano continuare a lavorare e ad animare i nostri centri ed in merito, a seguito di un sondaggio effettuato presso i nostri associati, è emerso un dato interessante ovvero la volontà di tenere la data di inizio di questi saldi il 1 agosto nonostante l’improvvisa decisione di anticipo di Lombardia e Piemonte, questo pensiero fa ben sperare su un’inversione di tendenza verso gli acquisti sotto casa rispetto ai grandi centri o Outlet.

Prosegue Carena – ringraziamo il Comune di Genova che, su richiesta di Federmoda Confcommercio Genova, ha deliberato la gratuità dei posteggi aree blu e APCOA per il sabato 1 e la Domenica 2 agosto, inoltre la concessione del suolo pubblico gratuita per chi volesse esporre la merce al di fuori dei locali commerciali per tutta la durata dei saldi.

Valore dei saldi estivi per l’abbigliamento e le calzature – 2020

Valore dei saldi estivi (miliardi di euro) 2,1

Numero famiglie italiane (milioni) 26,1

Numero famiglie che acquista in saldo (milioni) 15,6

Acquisto medio a famiglia per saldi estivi (euro) 135

Numero medio dei componenti di una famiglia 2,3

Acquisto medio per persona (euro) 58