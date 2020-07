Genova – Dopo il cambio di nome del casello di Genova Voltri in Genova Pra’, anche il casello di Genova Nervi, sull’autostrada A12, potrebbe presto cambiare nome.

La richiesta, per ora solo una sollecitazione al Municipio, arriva da un gruppo di cittadini di Quinto che sostengono che il casello si trovi sul territorio del loro quartiere e non già in quello di Nervi e, pertanto, dovrebbe chiamarsi “Genova Quinto“.

In realtà la richiesta precisa che la nuova denominazione dovrebbe essere, per la precisione “Genova Quinto al Mare” ma il sedicente gruppo di rappresentanti dei residenti, si accontenterebbe anche del solo Genova Quinto.

La questione, già approdata sui social, sta suscitando una serie di reazioni. C’è chi evidenzia che il casello potrebbe trovarsi in realtà a Quarto e chi, mostrando cartine e delimitazioni territoriali più o meno ufficiali, sostiene invece che, trattandosi del comprensorio di Nervi ed essendo ad esso turisticamente legato, dovrebbe continuare a chiamarsi Genova Nervi.

I più, però, ricordano che la civica amministrazione ha questioni ben più urgenti e importanti di cui occuparsi e “chiude” la questione invitando i proponenti a pensare a cose serie.

In molti, però, ricordano che dopo una lunga battaglia anche legale, il casello di Genova Voltri, sorto in realtà nella zona di Palmaro, abbia cambiato nome nel passato ciclo amministrativo e non senza una significativa mobilitazione dell’allora Giunta comunale, di molti consiglieri comunali e persino del Municipio.

Se dunque la richiesta informale dovesse trasformarsi in qualcosa di più, la civica amministrazione non potrebbe voltarsi dall’altra parte e dovrebbe prendere in considerazione la questione.

Con un “conflitto di interessi” poiché il sindaco Marco Bucci, nerviese doc (trapiantato a Carignano), potrebbe non essere proprio “super partes” in una eventuale decisione. Almeno non con il cuore.

Se la questione è solo una “polemica estiva” o se invece si trasformerà in qualcosa di più, lo sapremo a breve.