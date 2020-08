Genova – Prosegue l’attività di manutenzione e monitoraggio sulla rete autostradale ligure.

Ecco i tratti chiusi nella notte tra lunedì 10 e martedì 11 agosto.

A7 Serravalle-Genova

-chiusura, con orario 22:00-6:00, del tratto compreso tra Genova Bolzaneto e l’allacciamento con la A10 Genova-Savona, verso Genova.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Genova Bolzaneto, si potrà percorrere la viabilità ordinaria e raggiungere il capoluogo ligure.

-chiusura, con orario 22:00-6:00, del tratto compreso tra l’allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante e Genova Bolzaneto, verso Serravalle/Milano.

In alternativa, chi proviene dalla A12 Genova-Sestri Levante o da Genova ed è diretto verso Milano potrà utilizzare la viabilità ordinaria per raggiungere Genova Bolzaneto da cui entrare in A7. A chi percorre la A10 Genova-Savona ed è diretto verso Milano, si consiglia di utilizzare la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e raggiungere la A7 tramite la Diramazione Predosa-Bettole.

A12 Genova-Sestri Levante

-chiusura, con orario 22:00-06:00, del tratto tra Genova est e l’allacciamento con la A7 verso Genova. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Genova est, chi è diretto verso Savona potrà rientrare sulla A7 alla barriera di Genova ovest mentre, chi è diretto verso Serravalle/Milano, potrà rientrare sulla A7 alla stazione di Genova Bolzaneto;

A10 Genova-Savona

-chiusura, con orario 22:00-6:00, del tratto compreso tra Arenzano e l’allacciamento con la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, verso Genova.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Arenzano, si potrà percorrere la SS1 Aurelia con rientro, sulla A10, alla stazione di Genova Pra’.