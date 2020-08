Genova – Stava soffocando a causa di qualcosa di ingerito andato di traverso il bimbo di appena un anno salvato da un’agente della Polizia Locale in servizio nel Centro Storico.

E’ successo ieri, intorno alle 17.00, in via della Maddalena: una donna si è affacciata alla finestra urlando e chiedendo aiuto vedendo il figlioletto in crisi respiratoria. Proprio in quel momento stava passando una pattuglia del nucleo Centro Storico del reparto Sicurezza Urbana della Polizia Locale.

Gli agenti si sono precipitati nella casa e hanno trovato la donna con il suo bimbo di un anno in braccio, cianotico, in evidente crisi respiratoria.

Una delle agenti, mentre gli altri chiamavano i soccorsi, ha praticato immediatamente sul piccolo la manovra di Heimlich, una tecnica di primo soccorso che serve proprio per rimuovere l’ostruzione delle vie aeree.

La manovra ha fatto espellere al piccolo quello che aveva ingoiato e gli era andato di traverso: le vie aeree del bambino si sono liberate, consentendogli di riprendere fiato. Nel frattempo è giunta sul posto un’ambulanza della Croce Bianca Genovese che ha portato madre e figlio all’ospedale pediatrico Gaslini perché il bimbo fosse sottoposto ai necessari controlli.