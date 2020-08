Sidney – Aveva 28 anni e si era trasferita in Australia per lavoro Paola Toscano, la ragazza genovese morta in un tragico incidente stradale nella città australiana.

La ragazza, molto conosciuta a Begato, quartiere dove era cresciuta, avrebbe perso la vita nel terribile impatto contro un guard rail nella zona di Pyrmont, una ex zona industriale del porto di Sydney, riconvertita con successo ad area turistica e per locali.

L’incidente è avvenuto nella notte tra il 14 e il 15 agosto, alle 8 del mattino (ora italiana) la mezzanotte in Australia.

Ancora in via di ricostruzione le cause dell’incidente e non è ancora chiaro se la ragazza guidasse personalmente l’auto o se, invece, viaggiasse con altre persone.

Paola “Polla” Toscano si era trasferita a Sydney per lavorare in un locale bar.