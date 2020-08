Genova – Ancora disagi e rallentamenti causati da cantieri e scambi di carreggiata sulla rete autostradale attorno al capoluogo ligure ma questa mattina riapre, dopo un lungo periodo di chiusura per nuovi interventi, la galleria Monte Galletto che unisce l’autostrada A12 Genova – Livorno con la A7 Genova – Milano.

Fine dunque di un lungo periodo di disagi che costringevano gli automobilisti a scambi di carreggiata e uscire dall’autostrada per rientrarvi.

Intanto prosegue l’indagine della Magistratura sui lavori eseguiti appena 10 anni fa e che non avrebbero risolto le criticità che hanno costretto autostrade per l’Italia ad un nuovo fermo di alcune settimane per lavori urgenti nella stessa galleria.