Genova – Poteva avere conseguenze peggiori l’incidente avvenuto ieri sera in un locale della Darsena dove un 17enne è precipitato da una terrazza cadendo per 6 metri.

Il giovane, un savonese, si trovava in un locale della zona portuale con alcuni amici quando è precipitato.

Immediatamente è scattato l’allarme e sul posto sono arrivati i sanitari del 118. Il ragazzo ha picchiato la testa ma, nonostante il volo, non ha riportato gravi traumi.

Il 17enne è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Galliera in codice rosso per via della dinamica dell’incidente. Visitato dai medici, il giovane è stato dimesso con una prognosi di 18 giorni.

Sul posto sono intervenuti anche gli uomini delle forze dell’ordine che hanno avviato gli accertamenti del caso.