La Spezia – Scuole chiuse almeno sino a domenica 27 settembre a causa dell’impennata di casi di contagio da coronavirus. Ad anticipare la decisione il sindaco di la Spezia Pierluigi Peracchini.

«In merito alle numerose richieste di chiarimento da parte delle famiglie sulla riapertura delle scuole domani – ha spiegato il sindaco – si anticipa la volontà di prorogare, stante la situazione epidemiologica, la sospensione dell’attività didattica nelle scuole di ogni ordine e grado fino a domenica 27.

Tale decisione sarà formalizzata in serata a seguito della consueta riunione sulla situazione epidemiologica ligure con gli esperti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza Covid-19 ma per la doverosa organizzazione familiare e scolastica abbiamo deciso di antipare già questa mattina l’intenzione di prorogare le misure anti assembramento intraprese finora. Ulteriori specifici chiarimenti in merito giungeranno in serata.

Entro sabato, analizzato l’andamento epidemiologico nella nostra Città, sarà valutata e comunicata la ripresa delle attività scolastiche in presenza.

Dopo quasi otto mesi di sospensione dell’attività didattica, il nostro obiettivo è quello di far tornare tutti i bambini e i ragazzi in classe, anche nel nostro Comune, il prossimo lunedì. Il trend dei contagi ci indica che le misure di contenimento del virus finora intraprese stanno funzionato perché c’è una stabilizzazione ma per consolidarla e vedere finalmente la curva dei contagi scendere, è necessario ancora uno sforzo da parte di tutti i cittadini.

Invito pertanto tutti gli spezzini a seguire le indicazioni delle ordinanze emesse, indossare sempre e correttamente la mascherina, mantenere la distanza interpersonale e lavarsi frequentemente le mani. Sono queste le armi migliori che abbiamo per combattere il virus, e sono i comportamenti individuali a fare la differenza».