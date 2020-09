Genova – Un caso di positività al coronavirus all’istituto Montale di via Timavo, a Borgoratti, e una classe e i suoi studenti resteranno in quarantena per almeno 14 giorni, sperando che nessuno di loro sia rimasto contagiato.

Sono rimbalzate prima sui social e poi hanno ricevuto conferma dallo stesso istituto le notizie che davano uno studente (o una studentessa) del Montale risultato positivo al tampone per l’infezione da coronavirus. La direzione della scuola ha infatti ammesso che un’intera classe dell’istituto è stata messa in quarantena, con isolamento fiduciario a casa, insieme ai familiari (genitori ed eventuali fratelli e sorelle) insieme ai docenti che sono entrati in contatto con la persona risultata positiva.

Un “effetto domino” che potrebbe coinvolgere altri studenti ed altre classi se venisse confermato che, nella scuola, la persona risultata positiva, è entrata in contatto con altri studenti o professori di altre classi.

Della vicenda si sta occupando la Asl 3 che ha già attivato tutti i protocolli e seguirà le persone in isolamento con tamponi che accerteranno l’eventuale positività o ne escluderanno il contagio.