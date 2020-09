Lavagna – Lo hanno trovato ormai morto nella sua abitazione, deceduto da almeno una decina di giorni, i vigili del fuoco che sono entrati in casa chiamati dai vicini per una infiltrazione d’acqua. Dramma della solitudine in un palazzo di via Franzoni a Lavagna. Un 60enne è stato trovato cadavere nella sua abitazione e solo un problema con una finestra lasciata aperta e che ha fatto entrare acqua in casa ha permesso che si scoprisse quanto era avvenuto.

I vicini hanno ammesso di non aver visto l’uomo da diversi giorni ma nessuno si era preoccupato.

Sarà l’autopsia a stabilire le cause del decesso che, al momento, sembra avvenuto per cause naturali.