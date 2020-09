Genova – La tromba d’aria che ha colpito la zona di Sturla e di San Martino, ha causato danni ingenti in via Vernazza dove, intorno all’ 1,20 della scorsa notte i residenti sono stati risvegliati dalle forti raffiche di vento e dagli oggetti strappati e lanciati anche a decine di metri dal posto dove si trovavano.

Un palazzo di via Vernazza ha subito danni ingenti al tetto e la tromba d’aria ha letteralmente “strappato” la grondaia e parte della copertura recentemente sistemata.

I vigili del fuoco sono accorsi e hanno accertato la stabilità della struttura e l’abitabilità delle case ma ora è corsa contro il tempo per le riparazioni urgenti, prima che le nuove piogge previste per i prossimi giorni possano causare altri e più considerevoli danni.