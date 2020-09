Future Nostalgia, il nuovo album di Dua Lipa, è certificato Oro. Pubblicato durante il lockdown, Future Nostalgia è un brillante e insieme audace mix di perfette canzoni pop senza tempo che cercano di spazzare via le ansie, tra queste i singoli Don’t Start Now , Doppio Platino, e Physical e Break My heart, entrambi certificati Oro

A fine agosto la super star mondiale ha pubblicato una nuova versione dell’album: “Club Future Nostalgia”, una raccolta di nuovi remix in cui Dua Lipa si è valsa della collaborazione di una serie incredibile di superstar, di nomi celebri della scena underground e dei migliori talenti dance al mondo. L’album è stato curato e remixato in formato mixtape da The Blessed Madonna, la dj e produttrice Marea Stamper, uno dei nomi più celebrati nella cultura club mondiale.

Levitating, il singolo attuale già in vetta alla classifica dei brani più trasmessi in Italia, uscirà questo venerdì in una versione speciale con una guest star d’eccezione: DaBaby! Il rapper americano, con all’attivo già due album al #1 della Billboard chart, aggiunge il suo inconfondibile tocco al brano originale incluso in Future Nostalgia, rendendolo ancora più accattivante