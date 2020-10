Genova – È avvenuta oggi la presentazione e la cerimonia di consegna della prima motovedetta N800 all’Arma dei Carabinieri.

La prima delle sedici motovedette d’altura N800 è stata consegnata alla presenza del Generale CA Claudio Vincelli, Comandante Interregionale Carabinieri “Pastrengo”.

Le sedici motovedette d’altura N800 sono state oggetto della gara d’appalto vinta da finalizzata al rinnovo della flotta navale in dotazione a sedici siti navali dell’Arma dei Carabinieri.

Le nuove unità N800 hanno una lunghezza 16.75 metri e larghezza 4,43, con un pescaggio di 1,57 metri e sono state costruite con uno scafo in materiale composito, da fibra di vetro-carbonio. Inoltre, le nuove unità dell’Arma dei Carabinieri possono essere spinte da un motore ibrido Transfluid diesel/elettrico di nuova concezione che integrato ai sistemi di bordo, consente una navigazione a “zero emissioni”.

L’eccezionale connubio tra innovazione tecnologica e capacità progettuale assicura una sensibile diminuzione dei consumi e degli impatti ambientali a tutela dell’ecosistema marino e, al contempo, uno straordinario livello di performance in termini di velocità e manovrabilità.

Le nuove N800, che saranno impiegate nelle missioni di pattugliamento finalizzate alla sorveglianza e alla salvaguardia delle aree marine italiane, sono in assoluto le prime motovedette di grandi dimensioni in Europa a utilizzare l’innovativa tecnologia di propulsione ibrida Transfluid, che ne permette la piena operatività anche in aree protette dalle più stringenti normative di tutela ambientale.