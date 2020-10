Genova – Sono 107 i nuovi positivi in Liguria registrati nelle ultime 24 ore su 1.594 tamponi.

Continua a crescere la preoccupazione mentre si studiano misure a livello nazionale per contenere la curva dei contagi.

Rispetto alla giornata di ieri, salgono ancora i ricoveri in ospedale.

Nell’ultima giornata, infatti, sono stati altri 14 i pazienti a essere trasferiti in ospedale, per un totale di 204, di cui 24 in terapia intensiva.

Nelle scorse 24 ore non si sono registrati decessi.

Questo il dettaglio dei dati di Alisa:

• Asl 1: 2

1 contatto di caso confermato

1 attività di screening

• Asl 2: 10

7 contatto di caso confermato

3 attività di screening

• Asl 3: 74

43 contatto di caso confermato

30 attività di screening

1 struttura sociosanitaria

• Asl 5: 21

13 contatto di caso confermato

8 attività di screening

Si precisa che la specificazione della ASL non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone.