Genova – Aprirà molto probabilmente martedì prossimo il nuovo centro per i test anti coronavirus del ponente in via di realizzazione a Villa Bombrini, nel quartiere di Cornigliano.

I lavori per l’adeguamento dei locali alle esigenze del maxi centro per tamponi sono in pieno svolgimento e il movimento non è passato inosservato.

I residenti della zona sono preoccupati ma le rassicurazioni arrivano da fronti diversi.

L’accesso al centro tamponi e test rapidi non sarà con la modalità “in auto” ma a piedi e le persone, come già avviene alla Commenda di Prè, potranno presentarsi senza appuntamento per poi mettersi in fila o ritirare un apposito numero.

La creazione di un nuovo centro di controllo è in linea con le disposizioni degli ultimi giorni e con il programma di controllo delle varie zone di possibile contagio.

Le persone che risiedono a ponente avranno presto un nuovo punto di riferimento per i test rapidi da effettuare in libero accesso e semplicemente presentandosi alla sede.

Resta la perplessità di quanti avrebbero preferito sapere del nuovo centro prima della sua apertura.