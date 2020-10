Genova – Boom di segnalazioni di problemi e disagi collegati al covid e all’emergenza in atto nella zona gestita dalla Asl 3. Il gruppo Facebook, nato su iniziativa di alcuni Cittadini per raccogliere le anomalie e i problemi legati alla gestione del covid, sta facendo il pieno di denunce più o meno gravi e potrebbe trasformarsi presto in un esposto alla magistratura con casi di presunte irregolarità e mancata gestione delle problematiche più urgenti.

Il gruppo è raggiungibile sulla pagina Facebook dove un gruppo di cittadini ha lanciato anche una petizione per chiedere alla ASL 3 cosa stia facendo e diversi dati e informazioni

La petizione si trova sul sito change.org al link http://chng.it/TRcXZ52jJH mentre il gruppo FB raccoglie testimonianze dirette di quanto sta avvenendo tra disagi, contrattempi ma anche vere e proprie “falle” nel sistema organizzato dalla Sanità pubblica per affrontare al meglio l’emergenza coronavirus che sta trascinando la Liguria in un potenziale secondo lockdown.

Il gruppo si chiama “Covid19 Genova / Testimonianze – Azioni – Soluzioni” e vuole raccogliere testimonianze di dove la risposta Istituzionale ha trovato difficoltà gravi e di supporto ad una petizione che ha specifici obiettivi.

“Siamo un gruppo di cittadini genovesi – scrivono gli ideatori – che di fronte alla confusione sui dati e sulle informazioni relative ai casi di Covid19 e sul funzionamento delle procedure di tracciamento, hanno deciso di agire.

In questa situazione la cosa che ci preoccupa veramente sono gli effetti sul contenimento del contagio e sulla vera e propria emergenza che sembra in corso. Ed è al fine di un migliore contenimento del virus che vorremmo aprire un canale di dialogo e di cooperazione tra cittadini e strutture sanitarie.

Le strutture sanitarie sono i primi riferimenti operativi sul territorio che agiscono come “interfacce” nella relazione tra istituzioni e cittadini”.

Il gruppo ha pensato di mettere in atto le seguenti azioni:

– un Appello. Abbiamo scritto un appello con richiesta di incontro alla ASL 3 genovese. Al fine di contenere il Covid 19 chiediamo trasparenza su dati, informazioni, procedure e spazi di collaborazione tra cittadini e istituzioni che migliorino le capacità di risposta ad una crisi che non è solo sanitaria, ma anche organizzativa, culturale e, in un certo senso, “politica”

– Raccolta testimonianze. Per rendere più forte la nostra richiesta e, al tempo stesso, dare voce a tutti, apriamo un canale di raccolta di testimonianze ed esperienze di mancato funzionamento dei sistemi di tracciamento o assistenza. Chi decide di inviare la propria testimonianza potrà farlo “pubblicamente” postando su questo gruppo, oppure segnalarci la sua storia scrivendo una email all’indirizzo segnalazionicovidgenova@gmail.com indicandoci se la stessa potrà essere resa pubblica o è richiesta la riservatezza

– Supporto. Ci rendiamo disponibili, verso la ASL 3, ed offriamo, come possibile, il nostro supporto per la realizzazione delle azioni necessarie al miglioramento del sistema tracciamento e delle procedure di comunicazione tra istituzioni e cittadini.

“Non vogliamo diventare interfacce ufficiali tra strutture sanitarie e cittadini né essere l’iniziativa di riferimento – spiegano gli organizzatori – Pensiamo che in situazione di emergenza, come questa, alla seconda ondata con risposta ancora inefficaci, sia giusto e opportuno mobilitarci per chiedere risposte e, se possibile, migliorare le risposte. Ci sono state, in questi mesi, tante iniziative dei cittadini, che continuano anche con quella che, qui, proponiamo. Ci proponiamo di confrontarci, collaborare, lavorare nel panorama di tutte le iniziative che vogliano trasparenza e tutela in questa emergenza. Chiediamo a tutti di segnalarci disponibilità per gestire il gruppo FB, le segnalazioni, le azioni che si riterranno utili e sostenibili da percorrere. Ai promotori possono, aggiungersi, ovviamente, organizzazioni, gruppi informali e formali che condividano l’azione proposta”.