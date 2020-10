Genova – Manca ancora il via libera della Prefettura di Genova ma da questa sera potrebbe entrare in vigore la nuova ordinanza del sindaco Marco Bucci per limitare gli spostamenti in tutta la città dalle 21 alle 6.

Il primo cittadino ha voluto sottolineare che il provvedimento ha lo scopo di limitare gli assembramenti, quindi le limitazioni riguarderanno chi si sposta in città a piedi ma non sarà necessaria l’autocertificazione.

Sì agli spostamenti verso le abitazioni private o per recarsi in un esercizio commerciale, ma sarà concessa anche la possibilità di andare a correre, purché lo si faccia da soli.

Bucci ha ribadito anche che questa limitazione non è un coprifuoco: “Deve essere chiaro – ha aggiunto – che non si tratta di un coprifuoco”, spiegando che l’obiettivo è quello di azzerare gli assembramenti.

Sarà quindi possibile spostarsi per andare a trovare parenti o amici, per andare a casa o al lavoro, ma non sarà concesso spostarsi senza motivo.

I controlli non riguarderanno chi si sposta in auto o in moto.