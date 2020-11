Genova – Restano gravi, all’ospedale Gaslini, le condizioni della ragazzina di 12 anni caduta questa mattina da una finestra dell’istituto scolastico che frequenta a Sarissola, nell’entroterra genovese.

L’incidente, oggetto di indagini delle forze dell’ordine, è avvenuto attorno a mezzogiorno ed ha visto la giovanissima studentessa precipitare, in circostanze ancora tutte da chiarire, da una finestra.

Nell’impatto, da un’altezza di diversi metri, la ragazzina ha riportato ferite gravi e diverse fratture che preoccupano i medici anche perché localizzate agli arti ma anche alla schiena.

I medici sono intervenuti per limitare i danni ma occorrerà tempo per valutare con precisione l’entità dei danni.

Indagini delle forze dell’ordine sulla dinamica dell’incidente e su eventuali responsabilità.