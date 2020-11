La Spezia – Ha cercato di spegnere l’incendio divampato nella cucina della villetta in cui vive con la madre, in località Cadimare, ma è rimasto ustionato e si è lanciato un un canale.

Un di 56 anni è rimasto ferito nell’incendio della sua abitazione. Due squadre dei Vigili del Fuoco della Spezia sono intervenute oggi pomeriggio in località Cadimare su segnalazione di alcuni residenti che riferivano di vedere del fumo uscire da una villetta.

Arrivati sul posto i Vigili del Fuoco hanno verificato che non vi vosse più nessuno nell’abitazione e hanno accertato che la padrona di casa era già uscita autonomamente, ma il figlio, un uomo di circa 56 anni, era caduto in un canale adiacente la casa.

Mentre una squadra cominciava ad attaccare l’incendio, l’altra si occupava di soccorrere l’uomo, che oltre al trauma della caduta nel canale aveva riportato diverse ustioni sul corpo.

E’ occorsa quasi mezzora per riuscire a dichiarare l’incendio sotto controllo, e sucessivamente diverse ore di smassamento e ventilazione forzata per evacuare i fumi e disperdere il calore accumulato nei muri, al fine di scongiurare un’eventuale ripresa delle fiamme.

Il fuoco ha completamente distrutto il locale cucina e danni dovuti al fumo si sono riscontrati in tutte le stanze, tant’è che l’ufficio tecnico del Comune ha dichiarato inagibile la villetta.

Sul posto, oltre alle due squadre ordinarie, sono intevenuti anche un’autobotte ed un “carro aria”, ossia un furgone attrezzato con autoprotettori e bombole di aria di scorta, concepito appositamente per gli incendi in ambiente confinato.

Erano inoltre presenti i Carabinieri e personale del 118 .