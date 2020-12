Albenga (Savona) – Continua l’onda di generosità durante l’emergenza Coronavirus.

Il Rotary Club Albenga ha donato all’ospedale Santa Maria di Misericordia un umidificatore respiratorio riscaldato, uno strumento necessario per fornire gas respiratori inspirati a pazienti ventilati e a coloro che ricevono supporto respiratorio, adatto per ventilazione invasiva o non invasiva.

L’umidificatore è un appaerecchio particolarmente importante per il supporto terapeutico / respiratorio ai pazienti colpiti da COVID-19.

Lo strumento è stato destinato alla Divisione di Medicina Interna .

Tale donazione si aggiunge a quanto donato all’Ospedale Ingauno durante la prima fase dell’emergenza sanitaria COVID (dispositivi di protezione individuale, tablet , saturimetri e termometri elettronici), materiale allora destinato alle Divisioni di Medicina Interna, Malattie Infettive, Rianimazione , per rendere più agevole e sicuro il lavoro degli operatori sanitari e per venire incontro alle esigenze ed ai bisogni dei pazienti ricoverati.

L’umidificatore preriscaldato respiratorio è stato consegnato al primario della Divisione Medica Dott. Teresiano Defranceschi, dalla Dott.ssa Anna Maria Rebuttato, presidente del Rotary Albenga e dirigente medico presso l’Ospedale Ingauno, che, a proposito, spiega: “In questa nuova fase critica della pandemia COVID, così come nella fase precedente, il RC Albenga ha cercato di rispondere per quanto possibile ai bisogni del personale e dei pazienti dell’Ospedale Ingauno, con donazioni mirate alle necessità del momento. L’Umidificatore riscaldato respiratorio, richiesto dal Direttore della Divisione Medica Dott. T. Defranceschi, migliorerà l’assistenza respiratoria ai pazienti con polmonite interstiziale, garantendo una buona ossigenazione mediante gli Alti Flussi , una metodica non invasiva e molto efficace”.

La direzione Aziendale ASL2 tiene a ringraziare il Rotary Club di Albenga per il preziosissimo supporto ricevuto nella lotta alla pandemia lungo l’arco di tutta la crisi.