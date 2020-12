Lerici (La Spezia) – Poteva avere conseguenze peggiori l’incidente capitato nella notte a Lerici.

Qui, per cause ancora da accertare, un ragazzo di 30 anni che stava percorrendo una strada in discesa che porta verso il parcheggio della Venere Azzurra ha perso il controllo del veicolo finendo fuori strada.

L’auto ha sfondato il guardrail e si è ribaltata nella scarpata che costeggia la strada.

Nonostante l’impatto violento, il 30enne, unico occupante del veicolo, è uscito autonomamente e ha allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sarzana che, aiutati dai colleghi della sede centrale di Spezia che hanno inviato sul posto l’autogru, hanno lavorato oltre un’ora per recuperare l’auto.

Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso e il personale sanitario del 118.