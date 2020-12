Genova – Un uomo di 44anni è stato denunciato dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Cornigliano dopo essere stato sorpreso a guidare in stato di ebrezza e con in auto un coltello nascosto nel veicolo.

Gli agenti hanno fermato il 44enne mentre questo si trovava a bordo della sua auto.

Apparso visibilmente confuso e agitato, l’uomo non ha saputo giustificare la sua presenza in strada in orario notturno.

Dagli accertamenti etilometrici eseguiti dai poliziotti, il 44enne è risultato avere un tasso alcolemico nel sangue di 1.15 g/l.

Questo gli è costato il ritiro della patente e il fermo del mezzo.

Nell’auto, nascosto nella tasca laterale, è stato ritrovato un coltello da 20 centimetri, sequestrato dagli agenti.

Oltre alla denuncia per guida in stato di ebbrezza e per porto d’armi od oggetti atti a offendere, l’uomo è stato sanzionato anche per la violazione delle norme anti-covid.