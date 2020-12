Genova – Strada Sopraelevata vietata a scooter e moto per le forti raffiche di vento previste dall’allerta burrasca diramato da Arpal.

A seguito dell’avviso emesso dal Centro funzionale meteo-idrologico di Protezione civile della Regione Liguria, che prevede vento di burrasca forte per le giornate di venerdì 25 e sabato 26 dicembre 2020, entrano in vigore le ordinanze del Sindaco che dispongono alcune misure a tutela della pubblica incolumità:

– divieto di transito ai motocicli, mezzi telonati e furgonati sulla sopraelevata “Aldo Moro”

– chiusura al pubblico, di giardini e parchi storici comunali

– chiusura al pubblico di tutti i cimiteri presenti sul territorio del Comune di Genova, ferme restando le regolari attività di accoglienza dei funerali e di operatività interna improrogabile.