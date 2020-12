Genova – Numerose restrizioni stanno caratterizzando il Natale 2020 e in questo secondo giorno di zona rossa, in cui bar e ristoranti rimarranno chiusi, sono in vigore una serie di permessi e divieti.

Ecco dunque cosa è consentito fare e cosa invece è vietato dal Decreto Legge Natale.

Si potrà far visita a parenti e amici in non più di due adulti. I minori di 14 anni, i disabili e le persone non autosufficienti conviventi, invece, si potranno sempre spostare con uno o massimo due adulti.

Lo spostamento verso le abitazioni private è consentito una sola volta nell’orario compreso tra le 5.00 e le 22.00 rimanendo sempre all’interno della propria regione.

Le forze dell’ordine hanno fatto sapere che non ci saranno controlli all’interno delle abitazioni a meno che non si sospettino reati o non venga richiesto l’intervento per disturbo della quiete pubblica.

Nonostante non ci siano regole stringenti, gli scienziati hanno stilato un vademecum per vivere le festività in sicurezza.

E’ bene ricordare, infatti, di trascorrere le feste con il proprio nucleo familiare e con un massimo di due invitati non compresi nel numero di persone che coabitano l’appartamento.