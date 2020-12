Genova – Stavano facendo fotografie alle onde della mareggiata che da ore si sta abbattendo sulla costa della Liguria quando sono stati investiti dai marosi e gettati in mare.

Due persone sono state soccorse questo pomeriggio davanti alla scogliera del depuratore di Punta Vagno, alla Foce.

I due, sarebbero stati travolti da una ondata mentre si trovavano sugli scogli per alcuni scatti fotografici.

Trascinati in mare, i due sono stati sbattuti tra i massi dai marosi ed hanno rischiato la vita.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e la capitaneria di porto che hanno messo in salvo le due persone per poi cercare inutilmente per ore una terza persona che era stata vista da alcuni testimoni.

Una delle persone travolte dalle onde si trova ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Galliera con gravi traumi e ferite multiple riportate nell’urto ripetuto con la scogliera.

Le ricerche di una terza persona sono state sospese e molto probabilmente si è trattato di un falso allarme.

Verifiche saranno comunque effettuate domattina alle prime luci dell’alba.

La vicenda presenta ancora alcune circostanze da chiarire ma il Comune di Genova ha diramato il divieto di accesso alle spiagge e alle scogliere proprio per il pericolo delle onde della mareggiata.