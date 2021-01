La Spezia – Si chiama Morena la prima nata in Liguria nel 2021. La piccola è nata all’ospedale Sant’Andrea alla Spezia alle 00.13 e pesava 3.830 grammi

Alla mamma Marianna e al papà Giuseppe il sindaco di La Spezia consegnerà appena possibile ed emergenza covid permettendo, una pergamena ricordo e un buono di 300 euro come dono beneaugurante per la famiglia e per tutta la comunità spezzina.