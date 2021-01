Genova – Ancora un suicidio nel carcere genovese di Marassi, dove un detenuto si è suicidato impiccandosi all’interno della sua cella.

E’ accaduto nella notte tra il 1 e il 2 gennaio.

A dare notizia dell’accaduto è stato il Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria.

Michele Lorenzo, segretario per la Liguria del Sappe ha spiegato: “Un detenuto nordafricano si è tolto la vita impiccandosi nella sua cella nella notte a cavallo tra il 1 e il 2 gennaio. L’ennesimo suicidio di una persona detenuta in carcere dimostra come i problemi sociali e umani permangono, eccome, nei penitenziari. Negli ultimi 20 anni le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria hanno sventato, nelle carceri del Paese, più di 21mila tentati suicidi e impedito che quasi 170mila atti di autolesionismo potessero avere nefaste conseguente. Purtroppo, a Marassi, il pur tempestivo intervento degli agenti in servizio non ha potuto salvare l’uomo.