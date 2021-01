Ancora correnti fredde e umide che attraversano la Liguria portando tempo instabile, anche se con fenomeni meno organizzati rispetto i giorni scorsi.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 4 gennaio 2021

Nubi diffuse su tutta la regione. Al mattino addensamenti più compatti sui versanti padani, specie quelli centro-occidentali, con qualche nevicata sull’Appennino. Lungo le coste tempo più asciutto, anche se qualche locale pioggia non è esclusa, più probabile sul medio ponente. Nel pomeriggio maggiormente instabile ovunque, con precipitazioni più probabili verso sera e quota neve in nuovo calo sino a 600 metri sul settore centrale.

Venti: A circolazione ciclonica (antiorario) rispetto al golfo di Genova.

Mari: Generalmente mosso o molto mosso, specie sul bacino centro-orientale.

Temperature: In lieve calo

Costa: min +3/7°C, max +7/+10°C

Interno: min -3/0°C, max -2/+6°C

Martedì 5 gennaio 2021

Sempre molte nubi su tutta la regione. Qualche pioggia generalmente debole al mattino. Tempo più asciutto in giornata con qualche apertura.

Venti: Settentrionali moderati o localmente tesi.

Mari: Molto mosso.

Temperature: In lieve aumento nei valori massimi.

Mercoledì 6 gennaio 2021

Nuvolosità diffusa in un contesto in prevalenza asciutto e qualche schiarita.