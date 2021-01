Genova – Scale mobili ferme da mesi, difficoltà ad accedere ai binari e ora scatta la rivolta di piazza Sarzano per poter vedere la stazione metro tornare a essere completamente funzionante.

Da mesi, infatti, le scale mobili per accedere alla stazione della metropolitana sono ferme, sottoposte a una manutenzione che sembra una tela di Arianna.

L’ultimo cantiere, partito lo scorso anno, sta bloccando l’accesso mobile da 9 mesi, come ha denunciato il presidente del Civ Sarzano Matteo Zedda su Facebook.

Una situazione paradossale che sta scatenando il quartiere.

I residenti, a cui si uniscono gli utilizzatori del trasporto pubblico, da tempo chiedono a gran voce che venga sistemata la scala mobile d’accesso in modo da permettere una più facile e migliore accessibilità alla stazione.

Da più parti si chiede l’intervento dell’assessore Campora per verificare come mai i lavori non sono ancora stati conclusi ma, nonostante i diversi solleciti, al momento tutto tace.