La Spezia – C’è tempo sino al 14 dicembre per chiedere i contributi “Bonus centri storici” per le aziende che operano in zone di particolare riguardo e che abbiano subito un danno economico dall’emergenza coronavirus.

Anche la Spezia rientra nei comuni ad alta densità turistica, previsti dal Decreto Agosto, che prevede un contributo a fondo perduto per le attività di vendita di beni o servizi al pubblico svolte nei centri storici dei comuni.

Per accedere è necessario che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.

Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione – sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap – e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.

L’Area Fiscale Confartigianato è a disposizione dei soci che si avvalgono dei servizi contabili presso l’Associazione, tel. 0187.286630-33.