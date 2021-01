La Spezia – Una festa in un locale con 70 persone sorprese a cantare e ballare come se niente fosse. E’ successo lo scorso 20 novembre nella periferia spezzina ma solo oggi se ne ha notizia perché il Prefetto di La Spezia ha deciso la chiusura per 30 giorni del locale “incriminato” e la sanzione di 400 euro per ciascuno degli “invitati” scoperti dalle forze dell’ordine.

Ad aggravare la posizione delle persone anche i rapporti fatti dalle forze dell’ordine intervenute che raccontano di gruppi di persone incuranti del distanziamento e persino dell’uso obbligatorio delle mascherine.

Sino ad oggi sono state elevate 47 sanzioni ma il numero è destinato a crescere anche in ragione del fatto che alcuni degli “invitati” arrivavano da fuori regione.