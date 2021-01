Ronco Scrivia (Genova) – Una persona è rimasta gravemente ferita nell’esplosione avvenuta questa mattina in un appartamento di via Roma a Ronco Scrivia.

A esplodere, per cause ancora in fase di accertamento, è stata una bombola di GPL.

Al momento dello scoppio in casa si trovava l’inquilino dell’appartamento che è rimasto gravemente ferito.

Sul posto i militi del 118 che, vedendo le condizioni dell’uomo, hanno chiesto l’intervento dell’elicottero per il trasporto in ospedale in codice rosso.

Sul luogo dell’esplosione sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Busalla.

Ingenti i danni.