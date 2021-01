Genova – Appena aperte e già “sold out” le macchinette mangia-plastica posizionate da Amiu in diversi quartieri della città.

Nel primo giorno di apertura di Marassi la macchinetta Plastipremia è andata in tilt per le troppe bottiglie conferite ed è stato necessario svuotarla.

Nei primi due giorni di servizio PlasTiPremia il numero delle bottiglie e dei flaconi portati alle macchinette è stato davvero impressionante.

A dominare la classifica il quartiere della Foce che ha sfiorato i 10.000 conferimenti

Al secondo posto la macchinetta di Certosa, con 6.000 oggetti

Al terzo posto, a parimerito, San Teodoro e Marassi con 5.500 oggetti conferiti.

C’è anche una classifica per gli Utenti che hanno portato più bottiglie e flaconi.

C’è un genovese, che usa il nickname “Kaleigh1969” che detiene il record con 1.400 oggetti.

Al secondo posto GabriellaCast con 1.165 bottiglie e flaconi e al terzo posto Giordy71 con 857 conferimenti.

Il successo dell’iniziativa è indiscutibile anche se c’è un pò di malcontento tra gli utilizzatori per la decisione di aumentare il numero minimo di bottiglie da “conferire” per vincere il biglietto del Bus Amt che resta uno dei premi più “graditi”.

Prima ne bastavano 30 mentre ora ne servono 50.